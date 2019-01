अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मैदान पर कई बार ऐसे वाकये देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वाकई इस खेल में कुछ भी होना संभव है। कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिनको सुनकर आपको यकीन नहीं होता कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला आंध्र क्रिकेट क्लब के एक मुकाबले में जहां देसाई और जुनी डॉम्बिवली की टीमें आपस में मैच खेल रही थी। एक गेंद पर देसाई टीम को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी, बल्लेबाज को उम्मीद थी कि वो इस गेंद को सीमारेखा के बाहर भेजकर इस मैच को जिताएगा, वहीं गेंदबाज बल्लेबाज को छकाने के साथ टीम को जीत दिलाना चाहता था, और यही उम्मीद इन दोनों टीमों के फैंस को भी रही होगी, लेकिन जो हुआ उसपर शायद ही आपको भरोसा हो।

हुआ यूं कि बल्लेबाज ने बिना कोई गेंद बल्ले से खेले ही अपनी टीम को जीत दिला दी और वहीं गेंदबाज के खाते में एक गेंद शेष ही रह गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे संभव है तो आपको बता दें कि विरोधी टीम ने बल्लेबाज को लगातार 6 गेंद वाइड फेंक डाली और देसाई टीम ने ये मैच जीत लिया। इस अंतिम गेंद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और इसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है।

6 runs needed off 1 ball and the team scored it with 1 ball to spare pic.twitter.com/XOehccVBzA

— Amit A (@Amit_smiling) January 8, 2019