भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गॉल में होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन का चयन किया जिसमें उन्होंने 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर को मौका दिया। आकाश चोपड़ा ने छठे नंबर पर सरफराज खान के ऊपर ध्रुव जुरेल को तरजीह देते हुए कहा कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और श्रीलंका में वो सफल होंगे।

आकाश ने तीन स्पिनर, 2 तेज गेंदबाजों को दिया मौका

आकाश चोपड़ा ने गॉल टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में बतौर ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को शामिल किया तो वहीं तीसरे नंबर पर उन्होंने साई सुदर्शन की गैरमौजूदगी में देवदत्त पडीक्कल को शामिल किया जिन्होंने श्रीलंका 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी। चौथे नंबर पर उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रखा जो इन दिनों काफी अच्छी लय में हैं।

आकाश ने अपनी प्लेइंग इलेवन में पांचवें स्थान पर टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत को जगह दी जबकि छठे नंबर पर उन्होंने ध्रुव जुरेल का बतौर बैटर चयन किया जो विकेटकीपर भी हैं। आकाश का मानना है कि ध्रुव के पास स्पिनर्स को खेलने की पूरी काबिलियत है और वो इस नंबर के लिए काफी मुफीद हैं। आकाश ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन का चयन अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर किया।

आकाश चोपड़ा ने अपनी इस टीम में तीन स्पिनर को जगह दी जिसमें दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव शामिल हैं तो वहीं तीसरे स्पिनर के रूप में उन्होंने मानव सुतार को टीम में शामिल किया। इनमें से रविंद्र जडेजा और मानव सुतार शानदार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। वहीं तेज गेंदबाज के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का चयन किया। पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में आकाश ने गुरनूर बरार और आकिब नबी को नहीं रखा।

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए आकाश चोपड़ा द्वारी चुनी हुई भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडीक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, मानव सुतार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

सचिन के 203 रन, रैना का डेब्यू टेस्ट शतक, सहवाग के 99 रन, फिर भी नहीं जीता था भारत; श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाए थे 707 रन

श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने जिस टेस्ट मैच में 203 रन की पारी खेली थी और सुरेश रैना ने भी शतक लगाया था उस मुकाबले में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर आउट हो गए थे और अपने शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)