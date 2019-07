क्रिकेट के अलावा भारत में अन्य सभी खेलों की हालत बेहद खस्ता है। सरकार हर साल खिलाड़ियों के लिए नई-नई योजनाएं तैयार करती है लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं। एक साल पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह ने साई (स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के बेंगलूरु कैम्प में खराब खाने को लेकर शिकायत की थी। अब एक मामला और सामने आया है। इस बार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने नेशनल कैम्प में बिजली न होने को लेकर एक ट्वीट किया है।

फोगाट ने शुक्रवार को कहा कि लखनऊ में जारी राष्ट्रीय शिविर में बिजली जाने कारण उन्हें और उनके साथी पहलवानों को 24 घंटे तक परेशानी से जूझना पड़ा। विनेश ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विनेश ने ट्वीट कर लिखा “कुश्ती राष्ट्री कैम्प में बिजली के बिना 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं ढूंढ़ा गया है। पूरी रात नहीं सो पाए। हम बिना आराम के कैसे प्रशिक्षण करेंगे। एक भी पंखा काम नहीं कर रहा है। अभी भी लखनऊ की 36 डिग्री गर्मी में पसीने से भीग रहे हैं।” उन्होने इस ट्वीट में खेल मंत्री किरन रिजिजू को भी टैग किया।

24hours and more in counting without electricity at Wrestling National Camp. No solution provided yet. Haven’t slept whole night. How will we train without any rest. Not even a single fan working. Still sweating in 36deg of heat in Lucknow!!! @Media_SAI @KirenRijiju

— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) July 19, 2019