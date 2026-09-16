भारत 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से घरेलू सीरीज की शुरुआत 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से करेगा। विश्व कप में अभी एक साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खासकर हाल की सीरीज के दौरान रोहित शर्मा पर ज्यादा दबाव रहा है।

इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम क पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टीम प्रबंधन को आखिरी समय में बड़े बदलावों से बचने की सलाह दी है। युवराज सिंह का मानना है कि विश्व कप तक एक ऐसी टीम तैयार रहनी चाहिए, जिस पर लगातार भरोसा किया जा सके। युवराज सिंह ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी है कि अगले 13 महीनों में टीम कॉम्बिनेशन कोई बड़ा बदलाव न करें।

बदलाव करने पर टीम ने उठाई मुश्किलें

2011 वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे युवराज सिंह ने बताया कि जब भी भारत ने वर्ल्ड कप से पहले टीम में बड़े बदलाव किए हैं तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्रिकइंफो ने वनडे वर्ल्ड कप 2011 विजेता युवराज सिंह के हवाले से लिखा, ‘‘उन्हें एक साल बाद खेलने के लिए अभी से वैसी ही टीम बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप आखिरी समय में बड़े बदलाव नहीं करना चाहेंगे।’’

युवराज सिंह ने कहा, ‘‘आपके खिलाड़ी चाहे 16 हों या 20, यह जरूरी है कि सभी को खेलने का मौका मिले, क्योंकि जाहिर है कि अब T20 ज्यादा खेले जा रहे हैं और 50 ओवर वाले मैच कम। जो भी मैच हों, उनमें खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेलने का काफी समय मिलना जरूरी है।’

टीम पर भरोसा बनाए रखें: युवराज सिंह

युवराज सिंह ने कहा, ‘‘जब भी भारत लड़खड़ाया है तो ऐसा तब हुआ है जब उन्होंने आखिरी समय में या टूर्नामेंट के दौरान टीम में बड़े बदलाव किये हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम उस टीम पर भरोसा बनाए रखें जो 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकती है और चाहे वे सफल हों या असफल उस समय तक उन खिलाड़ियों का साथ दें। टीम पर भरोसा होना बहुत जरूरी है।’’

जुलाई में इंग्लैंड में खेले गए पहले दो वनडे मैचों में 26 और 10 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी मैच में 137 रन बनाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। हालांकि, उस मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा। 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, जबकि विराट कोहली टूर्नामेंट के दौरान 39 साल के होंगे।

2023 से भारत ने खेले चार फाइनल

युवराज सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही भारत 2023 के बाद से व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में चार बार फाइनल में पहुंचा है। भारत ने 2024 और 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीता। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया और 2023 के पिछले वर्ल्ड कप में उपविजेता रहा।

युवराज सिंह ने कहा, ‘‘पिछले दो टी20 विश्व कप में हमने भी ऐसा ही किया था। साल 2023 में हमने 50 ओवर के विश्व कप का फाइनल भी खेला था। इससे पता चलता है कि सफेद गेंद के क्रिकेट में हमारी टीम काफी निरंतर रही है। उन्हें भी इसी तरह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है।’’

युवराज सिंह ने कहा, ‘‘सबसे पहले उनका लक्ष्य सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना होना चाहिए और फिर आगे के दो नॉकआउट मुकाबले (सेमीफाइनल और फाइनल) खेलने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, अभी यह काफी आगे की बात है। फिलहाल ध्यान ऐसी टीम तैयार करने पर होना चाहिए, जो एकजुट हो और किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।’’

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