Asian Games 2026 Medals Tally (एशियन गेम्स 2026 की पदक तालिका): एशियाई खेल 2026 में एक अक्टूबर की स्पर्धाएं पूरी होने के बाद पदक तालिका में चीन ने अपनी मजबूत बढ़त कायम रखी है। चीन के खाते में अब तक 153 स्वर्ण, 71 रजत और 62 कांस्य सहित कुल 285 पदक हैं। जापान 53 स्वर्ण समेत 215 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 112 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

भारत ने एक अक्टूबर को सेलिंग और कुश्ती में रजत पदक, जबकि स्क्वैश की पुरुष और महिला टीम तथा तीरंदाजी में एक-एक कांस्य पदक जीते। इसके अलावा पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाकर कम से कम रजत पदक पक्का किया, जबकि सेपकटकरॉ की पुरुष टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित किया।

भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। भारत के लिए रजत और कांस्य पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि शीर्ष स्थानों पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर बना हुआ है।

एशियाई खेल 2026 पदक तालिका (एक अक्टूबर को शाम 7:30 बजे तक अपडेट)

देश स्वर्ण पदक रजत पदक कांस्य पदक कुल चीन 153 71 62 285 जापान 53 78 79 215 साउथ कोरिया 30 30 52 112 उज्बेकिस्तान 16 21 19 56 ईरान 12 16 13 41 थाइलैंड 12 11 15 38 बहरीन 11 5 5 21 भारत 10 23 32 65 कजाखस्तान 9 19 35 63 नॉर्थ कोरिया 7 7 9 23 मलेशिया 6 5 13 24 हॉन्गकॉन्ग 5 13 20 38 इंडोनेशिया 5 8 21 34 संयुक्त अरब अमीरात 5 4 0 9 कुवैत 4 1 4 9 ताइवान 3 12 27 42 कतर 3 6 5 14 फिलीपींस 3 5 14 22 सिंगापुर 2 6 4 12 तजाकिस्तान 2 3 7 12 वियतनाम 2 1 19 22 म्यांमार 2 1 1 4 मकाऊ 1 4 1 6 सऊदी अरब 1 2 9 12 किर्गिस्तान 1 2 7 10 मंगोलिया 1 1 7 9 जॉर्डन 1 1 2 4 श्रीलंका 1 1 0 2 इराक 0 2 3 5 तुर्कमेनिस्तान 0 2 0 2 अफगानिस्तान 0 1 2 3 लेबनान 0 1 1 2 ओमान 0 1 1 2 पाकिस्तान 0 0 5 5 कंबोडिया 0 0 4 4 नेपाल 0 0 2 2 बांग्लादेश 0 0 1 1 ब्रुनेई 0 0 1 1 लाओस 0 0 1 1 सीरिया 0 0 1 1

एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की पूरी सूची

कबड्डी

भारतीय महिला टीम: स्वर्ण पदक

स्वर्ण पदक भारतीय पुरुष टीम: स्वर्ण पदक

तीरंदाजी

चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम: कंपाउंड महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक

कंपाउंड महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी: कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक

कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक साहिल जाधव और थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम और कुशल दलाल: कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक

कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम: पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल

क्रिकेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम: स्वर्ण पदक

निशानेबाजी

नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत: महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक

महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक नीरू ढांडा: महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक

महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक नीरू ढांडा और कायन चेनाई: ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक

ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक एलावेनिल वलारिवन: महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक

महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद: महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक

महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक हिमांशु ढिल्लों: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक

पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक

पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक रुद्राक्ष पाटिल: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक

पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल: महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक

महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेघ सिंह गिल, मिराज अहमद खान: पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक

पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल: मिक्स्ड स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक

मिक्स्ड स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक कमलजीत, सुरुचि सिंह: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक

10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार: पुरुष 50 मीटर राइफल 3P (थ्री पोजिशन) टीम स्पर्धा में रजत पदक

पुरुष 50 मीटर राइफल 3P (थ्री पोजिशन) टीम स्पर्धा में रजत पदक आशी चौकसे, विदर्शा कोचालुमकल विनोद और तिलोत्तमा सेन: महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में रजत पदक

महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में रजत पदक ईशा सिंह: महिला 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक

एथलेटिक्स

सीमा कुमारी: महिला 10000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक

महिला 10000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक टीके विशाल, एमआर पूवम्मा, टीएस मनु और विद्या रामराज: मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में रजत पदक

मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में रजत पदक किरण, एम पूवम्मा, प्राची और विद्या रामराज: महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक

महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेष कुजूर और हरिता भद्रा: 4×100 मीटर मिश्रित रिले में कांस्य पदक

4×100 मीटर मिश्रित रिले में कांस्य पदक धर्मवीर चौधरी, टी मनु, जय कुमार और टीके विशाल: पुरुष 4×400 मीटर रिले में कांस्य पदक

पुरुष 4×400 मीटर रिले में कांस्य पदक मनप्रीत कौर: महिला शॉट पुट में कांस्य पदक

महिला शॉट पुट में कांस्य पदक तजिंदरपाल सिंह तूर: पुरुष शॉट पुट में रजत पदक

पुरुष शॉट पुट में रजत पदक गुलवीर सिंह: पुरुष 10000 मीटर दौड़ में रजत पदक

पुरुष 10000 मीटर दौड़ में रजत पदक गुलवीर सिंह: पुरुष 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक

पुरुष 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक गुलवीर सिंह: पुरुष 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक

पुरुष 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक बरनिका इलांगोवन: महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक

महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक सावन बरवाल: पुरुष मैराथन स्पर्धा में रजत पदक

पुरुष मैराथन स्पर्धा में रजत पदक प्राची: महिला 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक

महिला 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हरिता: महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक

महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक एंसी सोजन: महिला लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक

महिला लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक तेजस्विन शंकर: पुरुष डेकाथलॉन में कांस्य पदक

पुरुष डेकाथलॉन में कांस्य पदक पूजा: महिला ऊंची कूद में कांस्य पदक

महिला ऊंची कूद में कांस्य पदक पारुल चौधरी: महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में कांस्य पदक

महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में कांस्य पदक पारुल चौधरी: महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक

महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक सर्वेश कुशारे: पुरुष ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक

पुरुष ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक विद्या रामराज: महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक

महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक श्रीशंकर मुरली: पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक

पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक रोहित यादव: पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक

पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक यशवीर सिंह: पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक

स्क्वैश

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार: मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक

मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक अनाहत सिंह: महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक

महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक अभय सिंह: पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक

मुक्केबाजी

प्रिया घांघस: महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक

महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक कपिल पोखरिया: पुरुष 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक

पुरुष 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक नरेंद्र बरवाल: पुरुष +90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक

कुश्ती

सुनील कुमार: पुरुष ग्रीको रोमन में कांस्य पदक

पुरुष ग्रीको रोमन में कांस्य पदक नितेश सिवाच: पुरुष 97 किग्रा ग्रीको-रोमन में सिल्वर मेडल

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स

सुचिका तारियाल: महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक

कुराश

पिंकी बल्हारा: महिला 78 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक

भारोत्तोलन

मीराबाई चानू: महिला 49 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक

सॉफ्ट टेनिस

जय मीणा: पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक

वुशु

रोशिबिना देवी: महिला 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में रजत पदक

रोइंग

सतनाम सिंह, सलमान खान: पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक

सेलिंग

मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल: पुरुष स्किफ टीम में सिल्वर मेडल

टेबल टेनिस

मानुष शाह, दिया चितले: मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक

बैडमिंटन

लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्सकरुनन, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला: पुरुष बैडमिंटन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक