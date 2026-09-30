Asian Games 2026 Medals Tally (एशियन गेम्स 2026 की पदक तालिका): एशियन गेम्स 2026 में भारत का पदक अभियान लगातार मजबूत बना हुआ है। 30 सितंबर 2026 की स्पर्धाएं पूरी होने के बाद भारत ने 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य समेत कुल 60 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। भारत से आगे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, थाइलैंड, ईरान और बहरीन हैं। भारत के पीछे कजाखस्तान है। कजाखस्तान के खाते में नौ स्वर्ण पदक समेत कुल 56 पदक हैं।

एशियाई खेल 2026 पदक तालिका (30 सितंबर को शाम 7:20 बजे तक अपडेट)

देशस्वर्ण पदकरजत पदककांस्य पदककुल
चीन1506659275
जापान497673199
साउथ कोरिया243048102
उज्बेकिस्तान16191954
थाइलैंड12101234
ईरान11161239
बहरीन115521
भारत10212960
कजाखस्तान9163156
नॉर्थ कोरिया76720
मलेशिया651223
हॉन्गकॉन्ग5121835
कुवैत4149
ताइवान3102639
इंडोनेशिया372030
कतर36413
फिलीपींस331218
सिंगापुर26311
तजाकिस्तान23510
वियतनाम211821
मकाऊ1416
जॉर्डन1114
म्यांमार1113
श्रीलंका1102
संयुक्त अरब अमीरात1102
मंगोलिया1045
किर्गिस्तान0267
सऊदी अरब0257
इराक0224
तुर्कमेनिस्तान0202
अफगानिस्तान0123
लेबनान0112
ओमान0112
पाकिस्तान0055
कंबोडिया0044
नेपाल0022
बांग्लादेश0011
ब्रुनेई0011
लाओस0011
सीरिया0011

एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की पूरी सूची

कबड्डी

  • भारतीय महिला टीम: स्वर्ण पदक
  • भारतीय पुरुष टीम: स्वर्ण पदक

तीरंदाजी

चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप, ज्योति सुरेखा वेन्नम: कंपाउंड महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक
साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी: कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक
साहिल जाधव और थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम और कुशल दलाल: कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक

क्रिकेट

भारतीय महिला क्रिकेट टीम: स्वर्ण पदक

निशानेबाजी

  • नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत: महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • नीरू ढांडा: महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक
  • नीरू ढांडा और कायन चेनाई: ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक
  • एलावेनिल वलारिवन: महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक
  • एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद: महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • हिमांशु ढिल्लों: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक
  • रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • रुद्राक्ष पाटिल: पुरुष 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक
  • राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल: महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक
  • अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेघ सिंह गिल, मिराज अहमद खान: पुरुष स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक
  • अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल: मिक्स्ड स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक
  • कमलजीत, सुरुचि सिंह: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक
  • ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार: पुरुष 50 मीटर राइफल 3P (थ्री पोजिशन) टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • आशी चौकसे, विदर्शा कोचालुमकल विनोद और तिलोत्तमा सेन: महिला 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • ईशा सिंह: महिला 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक

एथलेटिक्स

  • सीमा कुमारी: महिला 10000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक
  • टीके विशाल, एमआर पूवम्मा, टीएस मनु और विद्या रामराज: मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में रजत पदक
  • किरण, एम पूवम्मा, प्राची और विद्या रामराज: महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक
  • गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेष कुजूर और हरिता भद्रा: 4×100 मीटर मिश्रित रिले में कांस्य पदक
  • धर्मवीर चौधरी, टी मनु, जय कुमार और टीके विशाल: पुरुष 4×400 मीटर रिले में कांस्य पदक
  • मनप्रीत कौर: महिला शॉट पुट में कांस्य पदक
  • तजिंदरपाल सिंह तूर: पुरुष शॉट पुट में रजत पदक
  • गुलवीर सिंह: पुरुष 10000 मीटर दौड़ में रजत पदक
  • गुलवीर सिंह: पुरुष 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक
  • गुलवीर सिंह: पुरुष 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक
  • बरनिका इलांगोवन: महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक
  • सावन बरवाल: पुरुष मैराथन स्पर्धा में रजत पदक
  • प्राची: महिला 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक
  • हरिता: महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक
  • एंसी सोजन: महिला लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक
  • तेजस्विन शंकर: पुरुष डेकाथलॉन में कांस्य पदक
  • पूजा: महिला ऊंची कूद में कांस्य पदक
  • पारुल चौधरी: महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में कांस्य पदक
  • पारुल चौधरी: महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक
  • सर्वेश कुशारे: पुरुष ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक
  • विद्या रामराज: महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक
  • श्रीशंकर मुरली: पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक
  • रोहित यादव: पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक
  • यशवीर सिंह: पुरुष जैवलिन थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक

स्क्वैश

जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार: मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक
अनाहत सिंह: महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक
अभय सिंह: पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक

मुक्केबाजी

प्रिया घांघस: महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक
कपिल पोखरिया: पुरुष 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक

कुश्ती

सुनील कुमार: पुरुष ग्रीको रोमन में कांस्य पदक

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स

सुचिका तारियाल: महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक

कुराश

पिंकी बल्हारा: महिला 78 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक

भारोत्तोलन

मीराबाई चानू: महिला 49 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक

सॉफ्ट टेनिस

जय मीणा: पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक

बैडमिंटन

लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्सकरुनन, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला: पुरुष बैडमिंटन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक

वुशु

रोशिबिना देवी: महिला 60 किग्रा सांडा स्पर्धा में रजत पदक

रोइंग

सतनाम सिंह, सलमान खान: पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक

टेबल टेनिस

मानुष शाह, दिया चितले: मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक