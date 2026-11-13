भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों और कोचों को अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों पर खुशी जताने के साथ भविष्य के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प भी दोहराया। तेजस्विन शंकर, शतरंज ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, हॉकी खिलाड़ी लालरेम सियामी, बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत और पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया।

17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार

कोच नेहा चव्हाण और छोटे लाल यादव को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल किसी खिलाड़ी को खेल रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया। देश में इससे पहले 2014 में किसी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था। तेजस्विन शंकर ने कहा कि यह सम्मान उनके खेल करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तेजस्विन ने कहा कि यह निश्चित रूप से मेरे खेल करियर का एक बड़ा मुकाम है। मैंने एशियाई और राष्ट्रमंडल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब मेरा अगला लक्ष्य विश्व स्तर पर पदक जीतना है। मैं ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरा सफर अभी आधा ही पूरा हुआ है।

शतरंज ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती ने कहा कि पुरस्कार मिलने से ज्यादा खुशी उन्हें अपने परिवार के चेहरों पर गर्व और खुशी देखकर हुई। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा अहसास है। अपने परिवार के सदस्यों को खुश देखकर अच्छा लग रहा है। शुरुआती वर्षों में हमने काफी संघर्ष किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। परिवार को खुश और गर्व महसूस करते देखना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। बधिर निशानेबाज धनुष श्रीकांत के लिए यह सम्मान कई चुनौतियों से भरे सफर का सुखद पड़ाव रहा। उनकी मां आशा ने उन्हें निशानेबाजी में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। बधिर और सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले धनुष के नाम ‘डेफलम्पिक्स’ का रिकॉर्ड भी है।

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नेहा चव्हाण ने कहा कि विश्व कप और महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बड़े बहु-खेल आयोजनों में भारतीय निशानेबाजों के स्वर्ण पदक से चूकने को नाकामी नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निशानेबाज इस तरह से चूकते हैं। खासकर व्यक्तिगत खेल में मुकाबले के दौरान हर धड़कन मायने रखती है। मैं हर पदक को एक अवसर के रूप में देखती हूं। हमारा लक्ष्य स्वर्ण पदक होता है, लेकिन कभी-कभी रजत या कांस्य पदक भी स्वर्ण से ज्यादा अहमियत रखता है।

राष्ट्रीय मुक्केबाजी शिविर से जुड़े रहे और दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा रहे छोटे लाल यादव ने भी इस मौके को खास बताया। उन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता धर्मेंद्र यादव के साथ यह सम्मान साझा किया। अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज नरेंद्र बरवाल भी समारोह में मौजूद थे। छोटे लाल ने कहा कि इस पुरस्कार से मुझे काफी प्रेरणा मिली है। मैं आगे भी कड़ी मेहनत करता रहूंगा।” 2024 पैरा विश्व कप के स्वर्ण पदक विजेता पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने कहा कि यह सम्मान उनके वर्षों के परिश्रम का फल है और इससे उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि मैं इतने वर्षों से की जा रही अपनी मेहनत के लिए बहुत आभारी हूं। इस पुरस्कार ने मुझे और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है।

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पाकिस्तान के ओपनर उस्मान खान ने सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में आर्यवीर सहवाग को पीछे छोड़ दिया तो वहीं आर्यवीर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले नंबर पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)