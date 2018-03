अफगानिस्तान के 16 वर्षीय गेंदबाज मुजीब-उर-रहमान ने वेस्टइंडीज के धांकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल को कुछ इस तरह आउट किया कि सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है और खुद क्रिस गेल भी नहीं समझ पाए कि गेंद ने कब उनकी गिल्लियां बिखेर दीं। गुरुवार (15 मार्च) को विश्वकप के क्वालीफायर मैच में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से मात दे दी और विश्व के लिए उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इस मैच में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवरों में आठ विकेट पर 197 रन ही बना सकी। जवाब में अफगानिस्तान ने 14 गेंदें बाकी रहते हुए मैच जीत लिया। आफगानिस्तान के स्पिनरों के आगे वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम धराशाई हो गया। चार स्पिनरों रशीद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब-उर-रहमान और शरफुद्दीन अशरफ ने मिलकर 138 रन देकर वेस्ट इंडीज के 7 विकेट चटका दिए। वेस्ट इंडीज जब 12 के स्कोर पर थी तभी मुजीब की घूमती हुई गेंद ने क्रिस गेल की गिल्लियां उड़ा दीं।

The stuff dreams are made of! 16-year-old Mujeeb Ur Rahman bowling Universe Boss @henrygayle was voted as yesterday’s #CWCQ @Nissan Play of the Day! pic.twitter.com/wYbg7LVNzX — ICC (@ICC) March 16, 2018

क्रिस गेल 9 गेंदों खेलकर 1 रन ही बना सके। अफगानिस्तान की तरफ से रशीद, नबी और जादरान ने 1-1 और मुजीब और नाइब ने 2-2 विकेट झटके। लेकिन पूरे मैच का सबसे ज्यादा आकर्षण का पल गेल का एक 16 वर्षीय गेंदबाज की गेंद पर बोल्ड रहना रहा। आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गेल के विकेट का वीडियो ट्वीट किया है। करीब 32 सेकेंड के वीडियो में गेल आउट होते हुए दिखते हैं और उनकी भाव-भंगिमा देखकर लगता है कि वह मुजीब की गेंद समझ ही नहीं पाए।

वीडियो में गेल हैरान नजर आते हैं। मुजीब की गेंद गुड लेंथ पर गिरकर गेल का ऑफ स्टंप उड़ा देती हैं। इस वीडियो पर लोगों की काफी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। रवीना नाम की यूजर ने लिखा- ”अफगानिस्तान को कहां से ये शानदार स्पिनर मिल गए। बहुत अच्छा, जीते रहो अफगानिस्तान।” स्मिथ ने लिखा- ”दुनिया की सबसे अच्छी स्पिन गेंदबाजी की लाइन अप अफगानिस्तान के पास है।”

from where afganistan got these fantastic spinners..very nice.

Long live Afghanistan — Ravinaa Aggarwaal (@RaveeenaAgg) March 16, 2018

One of the best spin bowlling line up in the world is Afghanistan — smith sajol (@SmithSajol) March 16, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App