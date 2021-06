मिजोरम की रहने वाली 14 साल की एक लड़की ने अपने पैरों के कौशल से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सिंडी रेम्रुअटपुई (Cindy Remruatpu) ने मिजोरम के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे (Robert Romawia Royte) के विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। सिंडी रेम्रुअटपुई अपने इंस्टाग्राम पर फुटबॉल से करतब दिखाने वाला यह वीडियो साझा किया।

वीडियो देखकर आपको फिल्म जुरासिक पार्क का वह दृश्य याद आ जाएगा, जिसमें डायनासोर के पीछा करने पर हॉलीवुड एक्ट्रेस ब्रायस डलास हॉवर्ड ऊंची एड़ी की सैंडिल पहनकर दौड़ती हुई दिखती हैं। फिल्म देखते समय तब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठा रहा होगा कि क्या ऐसा वास्तविकता में संभव है? हालांकि, मिजोरम की सिंडी रेम्रुअटपुई ने अब यह दिखा दिया है कि वास्तविक जीवन में भी यह संभव है। चौंकिए नहीं, इंस्टाग्राम पर शेयर 30 सेकंड के इस वीडियो में प्रतिभाशाली फुटबॉलर दौड़ती हुई नहीं, बल्कि हाई हील्स (पेंसिल हील्स) की सैंडिल पहन फुटबॉल के साथ जगल करती हुई नजर आ रही हैं। यह

सिंडी रेम्रुअटपुई की ऐसी प्रतिभा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स काफी आश्चर्यचकित हैं। यही नहीं, मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने सिंडी रेम्रुअटपुई के शानदार कौशल की सराहना की। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘मेरे निर्वाचन क्षेत्र आईजोल पूर्व द्वितीय की एक प्रतिभाशाली युवा महिला उत्साही फुटबॉलर सिंडी रेम्रुअटपुई पेंसिल हील पहनकर गेंद से खेल रही हैं ‘हाउ इट्स डन’ दिखा रही है। फुटबॉल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, सबके लिए है!’

A talented young female football enthusiast Cindy Remruatpuii from my constituency #AizawlEastII playing ball with pencil heel and showing ‘How its done’. Football is not just for the boys, its for everyone! #ShePower #IndianFootballForwardTogether pic.twitter.com/1wHfoGwVtL

