14 अगस्त की तारीख टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास है। इस तारीख से दुनिया के दो दिग्गजों का खास कनेक्शन है। एक तरफ सचिन तेंदुलकर ने 36 साल पहले 14 अगस्त को ही इतिहास रचा था और दुनिया में अपनी दस्तक दी थी। वहीं डॉन ब्रैडमैन के लिए भी यह तारीख उनके करियर के अंतिम दिन के रूप में याद की जाती है। 78 साल पहले उनके करियर का इसी दिन निराशाजनक अंत हुआ था।

1990 में एक तरफ भारत में 44वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां थीं, वहीं उसी वक्त इंग्लैंड की सरजमीं पर भारतीय क्रिकेट में एक नए सितारे का उदय हो रहा था। यह वही सितारा था जिसे आज की दुनिया में क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। साल 1990 में भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच नौ से 14 अगस्त के बीच मैनचेस्टर में खेला जाना था। सचिन तेंदुलकर भी उस भारतीय टीम का हिस्सा थे।

बता दें कि उस वक्त टेस्ट मैच 6 दिन का होता था और चौथे दिन को रेस्ट डे रखा जाता था। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरा टेस्ट मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड मजबूत स्थिति में थी। 14 अगस्त के दिन भारत के सामने था 408 रनों का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 90 ओवर में छह विकेट पर 343 रन भी बनाए और मुकाबला ड्रॉ करा लिया।

11 साल तक नहीं टूटा था सचिन का यह रिकॉर्ड

यह मुकाबला ड्रॉ जरूर हुआ था लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 189 गेंद पर 119 रन की पारी खेलते हुए इतिहास रचा था। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट करियर का यह पहला शतक था। उन्होंने 17 साल 112 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। वह उस वक्त टेस्ट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए थे। इसके 11 साल तक सचिन का यह रिकॉर्ड नहीं टूटा था। फिर 2001 में बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल ने यह रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेलते हुए तोड़ा था।

खास बात यह भी है कि सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल करियर का भी यह पहला शतक था। 14 अगस्त से ही सचिन तेंदुलकर के शतकों का सफर शुरू हुआ था जो 100 शतकों के महारिकॉर्ड पर जाकर रुका। इस तारीख ने ही सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के भगवान बनने की नींव रखी थी और फिर आज वह किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं।

सचिन तेंदुलकर का टेस्ट करियर रिकॉर्ड

श्रेणी टीम अवधि मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s कुल करियर सभी टीमें 1989-2013 200 329 33 15921 248* 53.78 51 68 14

टीमों के खिलाफ प्रदर्शन

टीम के खिलाफ मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 50s 100s 0s ऑस्ट्रेलिया 39 74 8 3630 241* 55.00 11 16 4 बांग्लादेश 7 9 3 820 248* 136.66 5 0 0 इंग्लैंड 32 53 4 2535 193 51.73 7 13 0 न्यूजीलैंड 24 39 5 1595 217 46.91 4 8 1 पाकिस्तान 18 27 2 1057 194* 42.28 2 7 2 दक्षिण अफ्रीका 25 45 4 1741 169 42.46 7 5 3 श्रीलंका 25 36 3 1995 203 60.45 9 6 0 वेस्टइंडीज 21 32 2 1630 179 54.33 3 10 3 जिम्बाब्वे 9 14 2 918 201* 76.50 3 3 1

किस देश में कैसा रहा प्रदर्शन

मेजबान देश मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s ऑस्ट्रेलिया 20 38 4 1809 241* 53.20 6 7 3 बांग्लादेश 7 9 3 820 248* 136.66 5 0 0 इंग्लैंड 17 30 1 1575 193 54.31 4 8 0 भारत 94 153 16 7216 217 52.67 22 32 4 न्यूजीलैंड 11 18 1 842 160 49.52 2 5 1 पाकिस्तान 10 13 1 483 194* 40.25 1 2 0 दक्षिण अफ्रीका 15 28 3 1161 169 46.44 5 3 2 श्रीलंका 12 19 2 1155 203 67.94 5 4 0 वेस्टइंडीज 10 14 1 620 117 47.69 1 5 3 जिम्बाब्वे 4 7 1 240 74 40.00 0 2 1

14 अगस्त को ही हुआ ब्रैडमैन के करियर का निराशाजनक अंत

क्रिकेट के एक और दिग्गज डॉन ब्रैडमैन का भी 14 अगस्त से बेहद खास कनेक्शन है। तकरीबन 100 का औसत और 100 का औसत होने के बीच का अंतर उनके लिए इस तारीख ने ही पैदा किया था। 14 अगस्त 1948 को इंग्लैंडे के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैडमैन ने अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेली थी। उन्होंने इससे पहले तक 79 पारियों में 6996 रन बनाए थे। उनका औसत 100 तक पहुंचने वाला था। इसके लिए उन्हें अंतिम पारी में सिर्फ 4 रन की जरूरत थी।

आज तक टेस्ट क्रिकेट या किसी भी फॉर्मेट में कोई खिलाड़ी 100 का औसत नहीं हासिल कर पाया है। डॉन ब्रैडमैन के पास मौका था। वह इसी तारीख को आखिरी बार क्रीज पर उतरे। इस पारी में शायद भाग्य उनके साथ नहीं था और इंग्लैंड के लेग स्पिनर एरिक होलीस ने डॉन ब्रैडमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह उनके करियर में ना ही 7 हजार रन पूरे हुए और ना ही 100 का औसत वह हासिल कर पाए। उनके नाम 52 टेस्ट मैचों की 80 पारियों में 6996 रन दर्ज हैं, जिसमें उनका औसत 99.94 का रहा।

डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट करियर रिकॉर्ड

अवधि मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s 1928-1948 52 80 10 6996 334 99.94 29 13 7

टीमों के खिलाफ प्रदर्शन

टीम मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s इंग्लैंड 37 63 7 5028 334 89.78 19 12 6 भारत 5 6 2 715 201 178.75 4 1 0 दक्षिण अफ्रीका 5 5 1 806 299* 201.50 4 0 0 वेस्टइंडीज 5 6 0 447 223 74.50 2 0 1

किस देश में कैसा प्रदर्शन

देश मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत 100s 50s 0s ऑस्ट्रेलिया 33 50 6 4322 299* 98.22 18 10 5 इंग्लैंड 19 30 4 2674 334 102.84 11 3 2

फारुख इंजीनियर का दावा: 1973 में पद्म श्री के लिए चुना गया, 53 साल से पूर्व क्रिकेटर को पुरस्कार का इंतजार

भारत के दिग्गज विकेटकीपर फारुख इंजीनियर ने एक बड़े दावे से सभी को चौंका दिया है। उन्हें 1973 में पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि 53 साल से उन्हें इस पुरस्कार का इंतजार है जो अब तक उन्हें नहीं मिला है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





