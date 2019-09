इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज अपने रोमांच के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसके कई किस्से लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस मुकाबले को लेकर दोनों ही देशों के खिलाड़ियों में तो उत्साह देखने को मिलता ही है, लेकिन फैंस के अंदर भी गजब का उत्साह देखने को मिलता है। ऐसा ही एक किस्सा इस सीजन के एशेज में देखने को मिला है। एक 12 साल के बच्चे ने एशेज का मुकाबला देखने के लिए करीब 4 साल कचरा उठाकर पैसे बचाए। इस बच्चे का नाम मैक्स वेट है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये है कहानीः ये किस्सा शुरू होता है 2015 को जब वेट ने अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनते देखा था। इसके बाद उसकी मां ने कहा कि 2019 में वो एशेज देखने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन उसके पिता ने डेमिएन वेट ने कहा कि अगर तुम 1500 डॉलर कमा लोगे, तो मैं तुम्हे इंग्लैंड ले चलूंगा। मैक्स और उसकी मां ने पैसे कमाने के लिए एक प्लान बनाया। दोनों हर वीकेंड पर पड़ोसियों के घर के सामने से कचड़े का डब्बा हटाने लगे और इसके लिए हर घर से 1 अमेरिकी डॉलर लेने लगे। करीब 4 साल की कोशिशों के बाद वेट ने उतना पैसा इकट्टा कर लिया कि उसे एशेज देखने का मौका मिल जाए।

One can say, without a doubt, that the craze for the #Ashes series between #Australia & #England transcends over any other cricketing rivalry in the world. Both countries have fans who can go to any extent in order to support their teams. One such fan is 12-year-old #MaxWaight. pic.twitter.com/Nu9sDSYIbd

