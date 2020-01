असम के गुवाहाटी में आज यानी 10 जनवरी 2020 से खेलो इंडिया गेम्स शुरू हुए हैं। हालांकि, इन खेलों के शुरू होने से पहले गुरुवार को ही एक हादसा हो गया। हादसे में 12 साल की तीरंदाज शिवांगिनी गोहेन (shivangini gohain) घायल हो गईं। हादसा उनके घर के पास डिब्रूगढ़ के छाबुआ स्थित भारतीय खेल प्राधिकारण (Sports Authority Of India) के ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। छाबुआ गुवाहाटी से 450 किलोमीटर दूर है। शिवांगिनी अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रही थीं, तभी किसी साथी खिलाड़ी का तीर उनके कंधे से होता हुआ गले में घुस गया। शिवांगिनी को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रेफर किया गया है।

स्थानीय डॉक्टर वी अग्रवाल ने बताया, ‘शिवांगिनी के गले में तीर घुस गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स रेफर कर किया गया है।’ गुवाहाटी में पहली बार खेले इंडिया गेम्स हो रहे हैं। स्थानीय वेबसाइट ईस्टमोजो से बात करते हुए असम तीरंदाजी संघ के सचिव नवज्योति बासुमत्री ने कहा, ‘शिवांगिनी छबुआ के स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया (साई) के केंद्र में अभ्यास करती हैं। वे खेल और युवा कल्याण निदेशालय (डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर) की प्रशिक्षु नहीं हैं।’

