Western Coalfields Limited Recruitment 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन, 34 हजार रुपए तक मिलेगी सैलरी

Western Coalfields Limited Recruitment 2021: वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) ने माइनिंग सरदार और सर्वेयर के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर 20 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2021 से शुरू की जा चुकी है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से माइनिंग सरदार के 167 पद और सर्वेयर के 44 पद सहित कुल 211 पदों पर भर्ती की जाएगी। माइनिंग सरदार पद पर चयनित उम्मीदवारों को 31852 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। जबकि, सर्वेयर पद के लिए उम्मीदवारों को 34391 रुपए महीने तक का वेतन मिलेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस टेस्ट की जानकारी तय समय में सूचित कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

How to apply for WCL Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें और फिर ‘Online Application for post of Mining Sirdar in T&S Grade C & Surveyor (Mining) in T&S Grade-B’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘New Registration’ पर क्लिक करें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4: फिर अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें और सभी जानकारी और अनावश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: सभी जानकारी चेक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकता हैं।

माइनिंग सरदार पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास DGMS द्वारा जारी माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी होना चाहिए या माइनिंग और माइन सर्वेयर में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं, सर्वेयर पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास DGMS द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।