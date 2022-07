WB Police SI Admit Card 2022 released at wbpolice.gov.in: पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट में सफलता हासिल की है, वह‌ अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के माध्यम से फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

WB Police SI Final Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

आधिकारिक सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर /लेडी सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए फाइनल एग्जाम 17 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना जरूरी है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download West Bengal Police Sub Inspector Final Exam Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Recruitment to the Post of Sub Inspector / Lady Sub Inspector of Police in West Bengal Police-2020’ के सामने दिए ‘Get Details’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR FINAL COMBINED COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF SI/LSI (UB) AND SI (AB) IN WEST BENGAL POLICE – 2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आप WB Police Sub Inspector Admit Card 2022 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

WB Police SI Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 1088 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सब इंस्पेक्टर के 753 पद और लेडी सब इंस्पेक्टर के 185 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।