खुशखबरी! पश्चिम बंगाल पुलिस में 5702 सिपाही पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

पश्चिम बंगाल पुलिस आपको नौकरी हासिल करने का सुनहरा अवसर दे रही है। बड़े पैमाने पर सिपाही पदों पर भर्ती होनी हैं। 5702 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। चयनित उम्मीदवारों का पे-स्केल 5400-25200 रुपये होगा और ग्रेड पे 2600 रुपये होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी निर्धारित है जिसके अनुसार सिर्फ 18 से 27 वर्ष की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि राज्य के SC, ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों 3 वर्ष की रियायत मिलेगी।

आवेदन करने के लिए सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 170 रुपये और SC/ST उम्मीदवारों को 20 रुपये का शुल्क भरना होगा। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए भर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ई-वॉलेट्स का भी इस्तेमाल कर आप आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। चलिए अब आपको बताते हैं आवेदन करने का तरीका। आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से कर सकते हैं।

ऑनलाइन- आवेदन करने के लिए लॉगइन करें वेबसाइट https://policewb.gov.in/ पर। यहां आपको होम पेज पर ही “Recruitment to the Post of Constables in West Bengal Police – 2018” का सेक्शन नजर आएगा। इस सेक्शन में से “Fill-up Application Form on-line” के लिंक पर क्लिक करें। अब महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें और लॉगइन कर प्रक्रिया फॉलो करें। अगर नए यूजर हैं तो पहले साइन अप करें।

ऑफलाइन- इसके लिए भी सबसे पहले https://policewb.gov.in/ पर जाएं। होम पेज से “Recruitment to the Post of Constables in West Bengal Police – 2018” के सेक्शन में जाएं और फिर “Download Off-line Application” के लिंक पर क्लिक करें। अब ‘डाउनलोड फॉर्म’ के लिंक पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया फॉलो करें।

