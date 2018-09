भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए जॉब्स, जल्दी करें आवेदन

भारतीय डाक विभाग ने नई भर्तियों का ऐलान किया है। भर्तियां पश्चिम बंगाल विभाग के लिए होनी है। भर्ती 242 मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पदों के लिए होनी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। MTS पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल/अंडमान निकोबार/सिक्किम की लोकल भाषा की जानकारी होना भी जरूरी है। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 18 से 25 साल ही उम्र के लोग ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की प्रतिमाह सैलरी 18000-29700 रुपये होगी। चलिए अब जानते हैं आवेदन का तरीका।

इन पदों के लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। विजिट करें वेबसाइट www.westbengalpost.gov.in पर। वेबसाइट के “Recruitment” सेक्शन में जाएं। यहां आपको “MTS RECRUITMENT NOTIFICATION” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में दी गई डिटेल्स को पढ़ें और फॉलो करें। आवेदन करने के लिए ‘Click here for New Registration’ के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फॉलो कर आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपको 120 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। बता दें आवेदन करने के लिए आपके पास मान्य मेडिकल सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए लॉगइन करें www.westbengalpost.gov.in पर।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App