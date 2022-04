SI Result 2022: पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) ने सब इंस्पेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रिलिमनरी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब पश्चिम बंगाल पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

WB Police Recruitment 2022: कब होगा फिजिकल टेस्ट

इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट / फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 28 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार इन स्टेप्स के माध्यम से लिखित परीक्षा का रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

How to check WB Police Sub Inspector Preliminary Exam Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पुलिस की वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Result of Preliminary Examination to the post of Sub Inspector / Lady Sub Inspector of Police in West Bengal Police -2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

WB Police SI Exam 2022: इस तारीख को मिलेगा एडमिट कार्ड

सब इंस्पेक्टर के फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड 21 अप्रैल 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को ज़रूर पढ़ लें। इस भर्ती परीक्षा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवार यहां और आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें।