WB Excise Constable Interview Date: पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (WBPRB) ने एक्साइज कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की है, वह इंटरव्यू के लिए तय समय पर उपस्थित हो सकते हैं।

इस तारीख को होगा इंटरव्यू

आधिकारिक सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक्साइज कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए 12 मई से इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 5 मई 2022 को अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

How to download WBPRB Excise Constable Interview Call Letter

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘Recruitment to the Post of Excise Constable(including Lady Excise Constable) in the Subordinate Excise Service under Finance Department, Govt. of West Bengal, 2019’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद एक्साइज कांस्टेबल इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आप WB Police Excise Constable Interview Call Letter डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत सबोर्डिनेट एक्साइज सर्विस में 3000 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।