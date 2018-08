मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB, VYAPAM) ने विभिन्न पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी आप ऑनलाइन MPPEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://peb.mp.gov.in पर लॉगइन करना होगा। ग्रुप-2(सब ग्रुप-2) में Asstt-Auditor, Asstt. Accountant Officer, Accountant और अन्य समकक्ष पदों के लिए हुए कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट की उत्तर कुंजी जारी की गई हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कैसे आप उत्तर कुंजी देख सकते हैं। लॉगइन करें https://peb.mp.gov.in पर। इंग्लिश या हिंदी भाषा चुनें। अब होम पेज से ‘Model Answer Key – Group-2 (Sub Group -2)Combined Recruitment Test for Asstt-Auditor, Asstt. Accountant Officer, Accountant and other equivalent post – 2018’ लिंक सिलेक्ट करें।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नया वेब पेज खुलेगा। यहां से आपको Model Answer Key और Final Answer देखने के ऑप्शन मिलेंगे। आपको जिस परीक्षा तिथि और समय (पाली) की Model Answer Key देखनी हैं उसे सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए अगर आपको 4 अगस्त को पहली पाली में हुई परीक्षा की Model Answer Key देखनी है तो Model Answer Key से ‘Exam. Date 04/08/2018 Shift-1 Time 09:00 AM’ के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद Model Answer Key खुल जाएगी। खुलने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। Model Answer Key पीडीएफ फाइल फॉर्मैट में होगी जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। जरूरत हो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ Model Answer Key जारी हुई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App