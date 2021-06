उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इन भर्तियों की लिखित परीक्षा में पास हुए थे उन्हें अब टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए यूपीएसएसएस द्वारा लगभग 21 विभागों के लिए जूनियर असिस्टेंट के कुल 1186 पदों भर्ती की जाएगी। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 64 पदों को भरने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।

How to Download UPSSSC Admit Card

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर ‘News and Alerts’ सेक्शन में जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और जेंडर दर्ज करें।

यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

इसे डाउनलोड और आगे के लिए एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।

यूपीएसएसएससी भर्ती के टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और जेंडर का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और अन्य डिटेल्स शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वहां दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका हम यहां आपको ऊपर बता चुके है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://upsssc.gov.in/Online_App/AdmitCard.aspx?ID=INTRIM है।