UPSSSC Recruitment Admit Card 2020: जूनियर असिस्टेंट भर्ती की टाइपिंग टेस्ट डेट और एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPSSSC Recruitment Admit Card 2020: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट 10+2 भर्ती 2016 के लिए टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड और तारीख जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन नंबर- 26-एग्जाम/2016 के आधार पर जूनियर सहायक के पदों पर आवेदन किया था, वे अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर जाकर टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टाइपिंग टेस्ट अनुसूची की भी जांच कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा जारी संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार, जूनियर सहायक पदों के लिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 और 26 मार्च 2020 को आयोजित की जाएगी। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए उपस्थित होना है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध शेड्यूल की जांच करें। टाइपिंग टेस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12 बजे से शाम 05 बजे तक होगी। लेकिन, उम्मीदवारों को एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि, जूनियर सहायकों के पदों के टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 4264 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

UPSSSC टाइपिंग टेस्ट 2020 डाउनलोड करने का तरीका

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट: https: //upsssc.gov.in.o पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ‘Notice Board Section’ में जाएं।

चरण 3: होम पेज पर नोटिस बोर्ड में ‘ आयोग के विज्ञापन संख्या-26-परीक्षा/2016, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिप..’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको टाइपिंग टेस्ट की तारीख का पीडीएफ मिलेगा।

चरण 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए होमपेज पर, ‘Type Test Admit Card for the Post of Junior Assistant Under the Advt.-26-Exam/2016(II)’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 6: अब मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।

चरण 7: स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा।

चरण 8:आपको भविष्य के संदर्भ के लिए परीक्षा तिथि की प्रति का प्रिंटआउट रखना चाहिए।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 22 दिसंबर 2016 को कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के कुल 548 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2017 और भर्ती परीक्षा 31 मई 2019 को आयोजित की गई थी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 wpm और अंग्रेजी में 30 wpm और DOEACC/Nielift से CCC एग्जाम पास शैक्षणित योग्यता मांगी गई थी।

