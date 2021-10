UPSSSC PET Result 2021: कैंडिडेट्स को अब इसका इंतजार, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

UPSSSC PET परिणाम फाइनल या संशोधित आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है जिसे 05 अक्टूबर 2021 को अपलोड किया गया था।

UPSSSC PET Result 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने upsssc.gov.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से हुई पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स 24 अगस्त 2021 को यूपीएसएसएससी पीईटी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे इस पेज से यूपीएसएसएससी पीईटी स्कोर चेक कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी पीईटी स्कोर कार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर 28 जनवरी 2022 तक उपलब्ध है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार यूपी ग्रुप सी भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे। यूपी पीईटी स्कोर एक साल के लिए वैध हैं।

UPSSSC PET परिणाम फाइनल या संशोधित आंसर की के आधार पर तैयार किया गया है जिसे 05 अक्टूबर 2021 को अपलोड किया गया था। पहली आंसर की 31 अगस्त 2021 को अपलोड की गई थी और 07 अगस्त 2021 तक आपत्तियां मांगी गई थीं।

UPSSSC PET की जरूरी तारीखें: UPSSSC PET के लिए आवेदन 25 मई से 21 जून 2021 तक मांगे गए थे। PET एग्जाम 24 अगस्त को आयोजित किया गया था। इस एग्जाम की आंसर की 31 अगस्त को जारी की गई थी। UPSSSC PET रिजल्ट 2021 28 अक्टूबर को जारी किया गया। UPSSSC PET स्कोर एक साल के लिए वैलिड होता है। UPSSSC ग्रुप सी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी जारी किया जाना है।

How to Download UPSSSC PET Result 2021 Score Card

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आ रहे ‘Click here to view Preliminary Eligibility Test (PET)/2021 Result/Score Card’ given under ‘PRELIMINARY ELIGIBILITY TEST (PET) 2021 Announcement’ के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

इस पेज पर मांग गईं डिटेल्स भरकर सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।