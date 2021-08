UPSSSC PET Admit Card 2021: Download Preliminary Exam Test Hall Ticket at upsssc.gov.in – UPSSSC PET Admit Card 2021: आयोग ने जारी किए पीईटी एग्जाम के एडमिट कार्ड, इस तारीख को होनी है परीक्षा

UPSSSC PET Admit Card 2021 Out: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा (PET) का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार जो UPSSSC PET Admit Cardकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यूपी पीईटी एडमिट के साथ 24 अगस्त 2021 (मंगलवार) को UPSSSC PET Exam में शामिल हो सकते हैं। यूपी पीईटी परीक्षा यूपी के 75 जिलों में कुल 20,73,540 उम्मीदवारों के लिए दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

UPSSSC PET Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट – upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘ Click here to Download your PET-2021 Admit Card Under the Advt.-01-Exam/2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना ‘पंजीकरण संख्या’, जन्म तिथि दर्ज करें, लिंग का चयन करें और सत्यापन कोड दर्ज करें

स्टेप 4: अब, ‘एडमिट कार्ड डाउनलोड करें’ पर क्लिक करें

स्टेप 5: UP PET Admit Card 2021 डाउनलोड करें

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी। इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वे उम्मीदवार जो UPSSSC PET में उत्तीर्ण होंगे, वे विभिन्न विभागों में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। UPSSSC PET स्कोर 1 वर्ष के लिए वैध होगा। UPSSSC ने PET परीक्षा के लिए 25 मई से 21 जून 2021 तक अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया था।