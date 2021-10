UPSSSC New Notification 2021: यूपीएसएसएससी ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, इस भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी

UPSSSC आबकारी कांस्टेबल इंटरव्यू 2021 26 अक्टूबर 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला है।

UPSSSC New Notification 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विज्ञापन संख्या – 09 (2)/2016 के तहत आबकारी कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) के पद पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी डिटेल्स का उपयोग करके UPSSSC आबकारी कांस्टेबल इंटरव्यू लेटर 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC आबकारी कांस्टेबल इंटरव्यू 2021 26 अक्टूबर 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप के बाद UPSSSC आबकारी कांस्टेबल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना इंटरव्यू शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

इंटरव्यू 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2021 तक कार्यालय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तीसरी मंजिल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया जाना है। उम्मीदवार को इंटरव्यू फीस (अनारक्षित और ओबीसी -60 रुपये, एससी और एसटी -20 रुपये) का भुगतान करना जरूरी है।

How to Download UPSSSC Excise Constable Interview Letter 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Click here to download your interview letter for the post of Abkari Sipahi under the advertisement number – 09 (2)/2016 का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

अब यहां आपको अपनी जरूरी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर, वेरिफिकेशन कोड डालकर सबमिट करने होंगे। सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।