UPSSSC Lekhpal Admit Card 2022 Out: उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमिशन (UPSSSC) ने लेखपाल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Lekhpal Main Exam 2022 Date: इस तारीख को होगी परीक्षा

आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इस परीक्षा में 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा।

How to download UPSSSC Lekhpal Main Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें यूपी लेखपाल एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to download your written exam admit card under the Advt. 01 Exam/2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें और ‘Download Admit Card’ पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आप UPSSSC Lekhpal Main Admit Card 2022 डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Lekhpal Admit Card 2022: इतने पदों पर भर्ती

यूपी में राजस्व लेखपाल के 8085 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।