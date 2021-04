UPSSSC Junior Assistant Result 2020: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आज यानि 09 अप्रैल 2021 को जूनियर असिस्टेंट (JA) के पद के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 04 जनवरी 2020 को UPSSSC Jr Assistant Exam में उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से UPSSSC परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती के अगले दौर यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए कुल 13954 का चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को UPSSSC Jr Assistant Typing Test तिथि, समय और स्थान के बारे में आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

UPSSSC Junior Assistant Result 2021: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद लिंक ‘ Click here to View Written Examination Result Under the advt. 04-exam/2019’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने नई नोटिफिकेशन खुल जाएगी जहां वहां मौजूद लिंक ‘Click here to View Written Examination Result Under the Advertisement 04 Exam 2019 Junior Assistant (General recruitment) Competitive Examination 2019’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार के सामने एक पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर और रोल नंबर और चयन विज्ञापन संख्या, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

स्टेप 5: वेरीफिकेशन कोड डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: UPSSSC Junior Assistant Result अब उम्मीदवार के सामने होगा।

UPSSSC भर्ती जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए लिए आयोजित की जा रही है। रिक्त पदों की कुल संख्या 1186 है। इसके साथ ही आयोग ने नोटिस भी जारी किया है।