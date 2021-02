UPSSSC Excise Constable (Aabkari Sipahi) PET 2016 Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) भर्ती 2016 पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे सभी उम्मीदवार जो UPSSSC एक्साइज कांस्टेबल PET 2016-21 में उपस्थित होने जा रहे हैं, वे अपना कॉल लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC Excise Constable PET Call Letter 2016 (Advt No. 9/2) डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी।

UPSSSC एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) भर्ती 2021 के लिए फिजिकल टेस्ट 16 से 20 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाना है। गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुडंबा, कुरसी रोड, लखनऊ में आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगभग 4902 उम्मीदवार भाग लेंगे। उम्मीदवारों को एग्जाम डेट, टाइम और टेस्‍ट वेन्‍यू समेत जरूरी डिटेल्स आबकारी कांस्टेबल एडमिट कार्ड पर दी गई है।

UPSSSC Excise Constable (Aabkari Sipahi) PET 2016 Call Letter 2021: ऐसे करें डाउनलोड

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर, ‘Click here to download your physical exam admit card under the advt. 9 (02)/2016.’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: यह आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा।

चरण 4: अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि, लिंग दर्ज करें, सत्यापन कोड दर्ज करें।

चरण 5: एडमिट कार्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें।

उम्मीदवार UPSSSC एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी सिपाही) पीईटी कॉल लेटर 2021 को डाउनलोड करके इसकी एक हार्ड कॉपी आगे के लिए अपने पास रख लें। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ें और पहचान पत्र और एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित तिथि पर पीईटी के लिए उपस्थित हों। बता दें कि, यह अभियान आबकारी कांस्टेबल पदों की 405 रिक्तियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है।

