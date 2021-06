UPSSSC Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने जूनियर असिस्टेंट (JA) के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से UPSSSC एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए UPSSSC Junior Assistant Typing Test 23 जून 2021 से आयोजित किया जाएगा।

UPSSSC Jr Assistant Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदावर UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए लिंक Click here to Download Admit Card Under the advt. 04-exam/2019’पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नई विंडो खुलेगी जिसमें ‘उम्मीदवार पंजीकरण संख्या’, जन्म तिथि दर्ज करें, सत्यापन कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: उम्मीदवार UPSSSC JA Admit Card 2021 डाउनलोड करें।

UPSSSC Jr Assistant Exam 04 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम अप्रैल 2021 के महीने में घोषित किया गया था। टाइपिंग टेस्ट के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में विज्ञापन संख्या 04/परीक्षा/2019 के तहत जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 1186 रिक्त पदों को भरने के लिए UPSSSC Jr Assistant Recruitment की जा रही है। 26 जून से 20 जुलाई 2019 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।