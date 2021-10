UPSSSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकते हैं डाउनलोड

UPSSSC Admit Card 2021: यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

UPSSSC Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन कमीशन (UPSSSC) ने कंबाइंड लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज मेन्स परीक्षा 2019 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आयोग द्वारा आयोजित प्रिलिमिनरी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार अब मेन्स परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से UPSSSC Lower Mains Admit Card 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा Combined Lower Subordinate Services Mains Exam 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPSSSC Lower Mains Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Click here to download your Mains Exam Admit Card Under the Advt.-01-Exam/2019, Combined Lower Subordinate Service (General Rec.) Competitive Examination – 2019’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और वेरिफिकेशन कोड जैसी सभी आवश्यक जानकारी भरें और ‘Download Admit Card’ पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आप UPSSSC Lower Mains Admit Card 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इनफॉरमेशन ऑफिसर और असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी सहित कुल 672 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 30 जनवरी 2019 से 19 फरवरी 2019 तक आवेदन मांगे गए थे। जबकि, प्रिलिमिनरी परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई थी। वहीं, इस परीक्षा का रिजल्ट 26 जून 2020 को घोषित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करें।