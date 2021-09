UPSC: यूपीएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के नंबर, आपने भी दिया था एग्जाम तो यहां कर सकते हैं नंबर चेक

UPSC IES, ISS मेन्स 2020 एग्जाम का रिजल्ट 30 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इस रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया था।

संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2021 के लिए परिणाम जारी किया है। यूपीएससी आईईएस, आईएसएस रिजलट 2021 उन उम्मीदवारों के लिए है जो 2020 परीक्षा में इंटरव्यू राउंड के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन उनका सलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपने नंबर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि यह रिजल्ट 2020 में हुए एग्जाम का है और केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए।

UPSC IES, ISS मेन्स 2020 एग्जाम का रिजल्ट 30 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इस रिजल्ट के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया था, और अब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स के जो नंबर जारी किए गए हैं वह 1200 नंबर में से हैं और एक साल तक के लिए वेलिड हैं। कैंडिडेट्स अपने नंबर यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी आईईएस, आईएसएस रिजल्ट 2020 परीक्षा के इंटरव्यू राउंड के लिए नॉन रिकमंडिड कैंडिडेट्स के 2021 के नंबर पूर्व अनुमति के साथ जारी किए गए हैं। वहां दिए गए नाम और डिटेल्स को स्वयं उम्मीदवारों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नंबर चेक करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेब साइटupsc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगी।अब आप स्क्रोल डाउन करें और पेज 3 पर आ जाएं। अब यहां आप नंबर चेक कर पाएंगे।

अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

नंबर चेक करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://www.upsc.gov.in/sites/default/files/PublDiscl-IESISS-20-engl-230921.pdf है।

