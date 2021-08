UPSC ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के फाइनल मार्क्स, ये रहे चेक करने के डायरेक्ट लिंक

UPSC: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2020 की आंसर की जारी कर दी है। यूपीएससी आईईएस आईएसएस परीक्षा 2020 आंसर की पीडीएफ के रूप में जारी की गई है। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और सही आंसर की जांच करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आधिकारिक साइट- upsc.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। हाल ही में, UPSC ने UPSC IES, ISS परीक्षा 2020 का परिणाम भी जारी किया। तब भी, उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जा सकते थे और अपना रिजल्ट देख सकते थे। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह आंसर की फाइनल है और इस संसाधन दस्तावेज़ का उपयोग करके उनके प्रश्नपत्रों को सही किया गया है। इसलिए, अपने उत्तरों को सुधारने और क्रॉस-चेक करने के लिए, उन्हें इस आंसर की का संदर्भ लेना चाहिए। वे IES, ISS 2020 आंसर की चेक करने के स्टेप यहां बताए गए हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी विभिन्न परीक्षाओं की आंसर की जारी करता है। हालांकि, हाल ही में UPSC IES, ISS परीक्षा 2020 की आंसर की जारी की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यूपीएससी परीक्षाओं के बारे में अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

How to check marks

सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, ‘What’s New’ सेक्शन में जाएं।

यहां ‘Marks of Recommended Candidates: Indian Statistical Service Examination, 2020’ या ‘Marks of Recommended Candidates: Indian Economic Service Examination, 2020’ लिंक पर क्लिक करें।

उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स की पीडीएफ खुल जाएगी।

इस लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि और मार्क्स चेक करें।

इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर रखें।

IES के मार्क्स चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://upsc.gov.in/sites/default/files/MksRecCan_IES_2020_Eng_120821.pdf

ISS के मार्क्स चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://upsc.gov.in/sites/default/files/MksRecCan_ISS_2020_Eng_120821.pdf