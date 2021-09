UPSC Prelims Admit Card 2021: यूपीएससी ने जारी किए प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका

UPSC Prelims Admit Card 2021: परीक्षा अब 10 अक्टूबर, 2021 को निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 10 अक्टूबर, 2021 तक आधिकारिक साइट पर उपलब्ध रहेंगे।

UPSC Prelims Admit Card 2021: संघ लोक सेवा आयोग ने 16 सितंबर को यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेब साइटupsc.gov.in याupsconline.nic के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा पहले 27 जून को आयोजित होने वाली थी, जिसे देश भर में COVID-19 मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्थगित कर दिया गया था। परीक्षा अब 10 अक्टूबर, 2021 को निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड 10 अक्टूबर, 2021 तक आधिकारिक साइट पर उपलब्ध रहेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स का पालन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-एडमिट कार्ड लिंक परीक्षा की तारीख तक शाम 4 बजे तक उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

How to download UPSC Civil Services Prelims Admit Card 2021

UPSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेब साइटupsc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको admit card का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहां E-Admit Cards for various Examinations of UPSC का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आ रहे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 के डाउलोड लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब यहां कुछ दिशानिर्देश आपको दिए गए होंगे। उसमें सबसे नीचे हां और न के दो ऑप्शन आ रहे होंगे। जैसे ही आप Yes पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा।

अब आप अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://upsconline.nic.in/eadmitcard/admitcard_csp_2021/admit_card.php#hhh1 है।

