संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने आयोग की परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षकों का एक पैनल बनाने का निर्णय लिया है। सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना आधिकारिक साइट पर भी उपलब्ध है। यूपीएससी, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के परीक्षा हॉल में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षकों का पैनल नियुक्त किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा से कम और 7600 ग्रेड वेतन से ऊपर वाले रिटायर सरकारी कर्मचारी इसके लिए आवेदन के पात्र हैं।

ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्हें परीक्षा कर्तव्यों का अनुभव है, वे अपने नाम, बायोडाटा को पीपीओ, आईडी प्रूफ के साथ उपरोक्त पते पर भेज कर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 मई 2021 तक है। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना के साथ उपलब्ध है। नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://upsc.gov.in/content/formation-panel-supervisors-commission-examinations है।

पद के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं।

सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबासइट upsc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Formation of panel supervisor का लिंक दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगी।

इसे डाउनलोड कर लें। अब आपको इस फॉर्म को भरकर यहां दिए गए पते पर भेजना है।

Shri Deep pant, Under Secretary (EIA-I), UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi, 110069