यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी ( NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा (II) में इनरोलमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा के लिए आवेदन 29 जून 2021 की शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। जो उम्मीदवार यूपीएससी एनडीए की परीक्षा पास करेंगे उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को एनडीए के इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फोर्स विंग में और ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स (आईएनएसी) के लिए भर्ती किया जाएगा।

इस परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं पास या समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी जल्द ही सूचित की जाएगी।

How to Apply for UPSC NDA Exam (II) 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘Online application for various posts’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: अपनी फोटो और साइन निर्धारित साइज में अपलोड करें।

स्टेप 6: इसके बाद फीस जमा करें और सबमिट पर क्लिक कर दें।

स्टेप 7: दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखें।

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://upsc.gov.in/sites/default/files/Notif-NDA-NA-II-2021-Engl-09062021_F.pdf है।

उम्मीदवार 29 जून तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। हालांकि, रिजर्व के उम्मीदवारों को फीस जमा करने में छूट दी जाएगी।