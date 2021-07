UPSC NDA -II Exam 2020: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने UPSC NDA -II 2020 का कट ऑफ मार्क्स और फाइनल मार्क्स जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार UPSC NDA -II Exam 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, वह अपने मार्क्स और कट ऑफ यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं।

UPSC NDA -II 2020 कट ऑफ के अनुसार, ‌लिखित परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 355 अंक होना चाहिए। जबकि, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 719 अंक होना चाहिए। ‌ इस परीक्षा के फाइनल मार्क्स एक पीडीएफ में अपलोड किया गया है। इस पीडीएफ में उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर के अलावा लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू में प्राप्त अंक दिए गए हैं।

How to download UPSC NDA -II Final Marks

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे What’s New सेक्शन में जाएं और ‘National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2020- Marks of Recommended Candidates’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब आप UPSC NDA -II Final Marks चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि UPSC NDA -II Exam 6 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इसका रिजल्ट आयोग द्वारा 6 जुलाई 2021 को घोषित किया गया था। जिसमें, लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर 478 उम्मीदवार सफल हुए थे। वहीं, UPSC NDA -I 2021 का कट ऑफ दिसंबर में जारी किए जाने की संभावना है। इसके लिए लिखित परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई थी।