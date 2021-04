UPSC ESE 2020 Final Result: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ईएसई 2020 फाइनल रिजल्ट 12 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया है। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंजीनियरिंग सेवा मेन्स परीक्षा 2020 का रिजल्ट देख सकते हैं। कुल 302 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे साझा किया गया है। UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2020 अक्टूबर 2020 में आयोजित की गई थी। UPSC ESE 2020 फाइनल रिजल्ट अब मार्च-अप्रैल 2021 में इंटरव्यू के बाद जारी किया गया है। उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों और उपलब्ध पदों की संख्या के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थियों का आवंटन प्राप्त रैंकों और पहले व्यक्त की गई सेवाओं की वरीयता के अनुसार किया जाएगा।

जिन कैंडिडेट्स के अभी प्रोविजनल रिजल्ट जारी किए गए हैं। उन्हें तब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आयोग मूल दस्तावेजों को सत्यापित नहीं करता है। यूपीएससी ईएसई 2020 फाइनल रिजल्ट की घोषणा से उम्मीदवारों की अनंतिमता तीन महीने के लिए वैध रहेगी। उम्मीदवारों को यूपीएससी ईएसई 2020 अंतिम परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी 10 बजे से 5 बजे के बीच सुविधा काउंटर से प्राप्त हो सकती है। अंतिम मार्कशीट यूपीएससी ईएसई 2020 फाइनल रिजल्ट की घोषणा की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

How to check: UPSC ESE 2020 Final Result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर what’s New सेक्शन में जाएं।

वहां आपको UPSC ESE 2020 Final Result का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यह नया पेज एक पीडीएफ फाइल होगी।

यही रिजल्ट है, इसमें सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की डिटेल्स दी गई हैं।

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://upsc.gov.in/sites/default/files/FR-EngMExam-2020-Engl-12042021.pdf है।