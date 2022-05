UPSC CSE Admit Card 2022: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रांभिक परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को देशभर में निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा।

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 5 जून 2022 तक परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें डाक के जरिए एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही डाउनलोड करना होगा।

एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग का समय दिया गया है। साथ ही परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी परीक्षा कार्यक्रम को चेक कर सकते हैं।

UPSC CSE Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन में जाएं।

3.यहां दिए गए E-Admit Cards for various Examinations of UPSC के लिंक पर क्लिक करें।

4.एक पीडीएफ खुलेगा, जिसमें परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

5.अब सबसे नीचे दिए Have You Read & Taken the Print Out of ‘Important Instructions’ के नीचे Yes पर क्लिक करें।

6.रोल नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें।

7.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

8.अब चेक करें और डाउनलोड करें।