UPSC CDS 2020 Marks: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने शुक्रवार को रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए Combined Defence Services I marks जारी किए। आयोग ने ये रिजल्ट एक मेरिट सूची के रूप में घोषित किए गए हैं, जिसमें सीडीएस 1 2020 भर्ती प्रक्रिया में चुने गए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक शामिल हैं।

उम्मीदवार के रिजल्ट में उम्मीदवार का रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, सीडीएस रिटेन एग्जाम का स्कोर, एसएसबी इंटरव्यू स्कोर, अंतिम कुल अंक और जन्म तिथि जैसे विवरण शामिल होंगे। उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीडीएस लिखित परीक्षा 7 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम 23 मार्च 2021 को घोषित किए गए थे। कुल 6522 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई किया था जो Service Selection Board (SSB) द्वारा आयोजित किया जाता है।

How to Check UPSC CDS 1 Result

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद ‘What’s new’ सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: दिए गए लिंक ‘Marks of Recommended Candidates: Combined Defence Services Examination (1), 2020’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवारों के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी।

स्टेप 5: उम्मीदवार पीडीएफ में अपना रिजल्ट देख सकते हैं और उसे से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (CDS) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा वर्ष में दो बार भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), भारतीय नौसेना अकादमी (INA),ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी (OTA), और वायु सेना अकादमी (AFA) जैसी अकादमियों में अधिकारियों के रूप में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है।