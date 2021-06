UPSC Admit Card 2021: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 (ESE 2021) के एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवार UPSC Engineering Service Admit Card यूपीएससी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download UPSC ESE Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट – upsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए ‘एडमिट कार्ड’ सेक्शन में जाएं

स्टेप 3: वेबसाइट पर दिए गए लिंक ‘E-Admit Cards for various Examinations of UPSC’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यह आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको ‘ई-एडमिट कार्ड लिंक’ के तहत दिए गए ‘डाउनलोड’ पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 5: ‘Engineering Services (Preliminary) Examination, 2021’ के एडमिट कार्ड के दिए लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6: उम्मीदवार दिए गए निर्देश पढ़ें और ‘हां’ पर क्लिक करें

स्टेप 7: एक नया पेज खुलेगा, अपना ‘रजिस्ट्रेशन आईडी’ या ‘रोल नंबर’, डीओबी और कैप्चा दर्ज करें।

स्टेप 8: मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद उम्मीदवार ‘सबमिट’ पर क्लिक करें

स्टेप 9: UPSC Engineering Service Exam Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

उम्मीदवारों एग्जाम में को दो पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी के साथ UPSC ESE Admit Card लाना चाहिए। यह एग्जाम पूरे देश में 18 जुलाई, 2021 को आयोजित किया जाएगा।

Engineering Services (Preliminary) Examination 2021 में दो पेपर होंगे पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। वहीं दूसरा पेपर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दोनों ही पेपर 300-300 नंबर के होंगे।