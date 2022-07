UPRVUNL Result 2022 declared at uprvunl.org: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UPRVUNL JE Exam 2022 में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

UPRVUNL JE Exam 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 14 मई और 15 मई 2022 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन 28 जुलाई और 29 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा।

How to download UPRVUNL Junior Engineer and other posts Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे करियर सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर रिजल्ट के सेक्शन में जाएं और ‘Regarding CBT result and Document verification schedule of Junior Engineer (Trainee) E&M Mechanical, Junior Engineer (Trainee) E&M Electrical, Junior Engineer (Trainee) E&M Electronics/ Control & Instrumentation, Junior Engineer (Trainee) E&M Computer Science and Assistant Accountant’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा। आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

UPRVUNL Recruitment 2022: इन पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 33 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक / कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट) के 16 पद, जूनियर इंजीनियर (कंप्यूटर साइंस) के 4 पद, असिस्टेंट अकाउंटेंट के 21 पद, केमिस्ट ग्रेड II के 14 पद और लैब असिस्टेंट के 17 पदों पर भर्ती की जाएगी।