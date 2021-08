UPRVUNL: यूपी के बिजली विभाग में भर्ती का रिजल्ट जारी, ऐसे करें अपना रोल नंबर चेक

जो उम्मीदवार यूपीआरवीयूएनएल भर्ती परीक्षा-2019 में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइटuprvunl.org पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

UPRVUNL: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने सहायक अभियंता (ट्रेनी) ई एंड एम (कंप्यूटर साइंस), अकाउंट ऑफिसर (ट्रेनी), फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड- II (इंस्ट्रूमेंट) के अलग अलग पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार यूपीआरवीयूएनएल भर्ती परीक्षा-2019 में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइटuprvunl.org पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

इन पदों के लिए यूपीआरवीयूएनएल भर्ती परीक्षा-2019 5 अप्रैल, 2021 को आयोजित की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें इन पदों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्य घोषित किया गया है।

यूपीआरवीयूएनएल सीबीटी परिणाम 2019 की जांच कैसे करें

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइटuprvunl.org पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर पब्लिक नोटिस के सेक्शन में जाएं।

वहां आपको “Regarding CBT result for the post of Assistant Engineer (Trainee) E&M (Computer Science), (Post Code 04), Account Officer (Trainee), (Post Code-06), Pharmacist, (Post Code-09) & Technician Grade-II (Instrument), (Post Code-12) against Advt. No. U-37/UPRVUSA/2019” का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करें।

अब आपके सामने स्क्रीन पर नया पेज आ जाएगा।

अब आप इसे डाउनलोड कर लें और यह पास होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट है।