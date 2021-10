UPRVUNL: यूपी में बिजली विभाग में भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का लिंक और तरीका

UPRVUNL JE CBT 2021 21, 24 और 25 अक्टूबर 2021 को दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शिफ्ट 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी।

UPRVUNL: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) के पद पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UPRVUNL JE भर्ती 2021 के लिए आवेदन किया था, वे अपने कॉल लेटर UPRVUNL की आधिकारिक वेबसाइट यानी uprvunl.org के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

UPRVUNL JE CBT 2021 21, 24 और 25 अक्टूबर 2021 को दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली है। शिफ्ट 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शिफ्ट 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप का पालन करके अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से जेई (ट्रेनी) ई एंड एम इलेक्ट्रिकल (पोस्टकोड 1), मैकेनिकल (पोस्टकोड 2), इलेक्ट्रॉनिक्स / कंट्रोल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन (पोस्टकोड 3), कंप्यूटर (पोस्टकोड 4) के 196 पदों पर भर्ती की जाएगी।

BSSC Admit Card: बीएसएससी ने जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका

How to Download UPRVUNL JE Admit Card 2021

UPRVUNL के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको पब्लिक नोटिस फ्लैश करता हुआ दिखाई देगा। उसके तहत आपको ‘Click here to download admit card for the post of JE (Trainee) E&M Electrical (Postcode 1), Mechanical (postcode 2), Electronics / Control &Instrumentation (Postcode 3), Computer (Postcode 4) against advt. no. U-38/UPRVUSA/2021’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

Police Constable Result 2021: पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

अब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें।

लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे।