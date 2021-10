UPPSC Result 2021: आयोग ने जारी किया प्री एग्जाम का रिजल्ट, इन स्टेप्स से करें चेक

UPPSC Result 2021: आंकड़ों के अनुसार, कुल 73792 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 38045 आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए।

UPPSC Result 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कृषि सेवा भर्ती 2020 ( Agriculture Services Recruitment 2020 ) के लिए प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.gov.in पर उपलब्ध है।

आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार कुल 1393 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य घोषित किया गया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मुख्य परीक्षा 1 नवंबर 2021 को आयोजित हो सकती है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज कर के अपना एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड कर पाउंगा।

UPPSC Agriculture Services Prelims 2020-211 1 अगस्त 2021 को राज्य के तीन जिलों – प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई थी। आंकड़ों के अनुसार, कुल 73792 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 38045 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए।

UPPSC Agriculture Services Prelims 2020 Exam Result: कैंडिडेट्स इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट

स्टेप 1: कैंडिडेट्स यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गये लिंक ‘LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR COMBINED STATE AGRICULTURE SERVICES (MAINS) EXAM-2020’ flashing on the homepage’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: कैंडिडेट के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी। इस पीडीएफ में उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए होंगे।

स्टेप 4: कैंडिडेट्स इस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।

यह भर्ती अभियान कृषि सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से 44,900-1,42,400 रुपये के वेतनमान पर 564 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए किया जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारhttps://uppsc.up.nic.in/View_Notices.aspx?ID=news&N=1963 इस लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

