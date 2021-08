UPPSC Result 2021: उम्मीदवारों का इंटरव्यू 26 जुलाई से 30 जुलाई और 2 अगस्त से 4 अगस्त तक दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था।

UPPSC Result 2021: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने मेडिकल ऑफिसर के ग्रेड 2 (पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार UPPSC MO Grade 2 Exam के लिए उपस्थित हुए थे, वह कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट के अनुसार, पीडियाट्रिशियन के कुल 181 पद और एनेस्थेटिस्ट के 114 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया है। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू 26 जुलाई से 30 जुलाई और 2 अगस्त से 4 अगस्त तक दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था। अब सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download UPPSC MO Grade 2 Interview Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘RESULT OF ADVT. NO.1/2021-2022, MEDICAL AND HEALTH SERVICE DEPARTMENT U.P. (ALLOPATHY)/ MEDICAL OFFICER (GRADE-II) PEDIATRICIAN, S-08/03 and RESULT OF ADVT. NO.1/2021-2022, MEDICAL AND HEALTH SERVICE DEPARTMENT U.P. (ALLOPATHY)/MEDICAL OFFICER (GRADE-II) ANESTHETIST, S-08/02’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार अपने रोल नंबर के माध्यम से पीडीएफ में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

स्टेप 5: आप अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

UPPSC MO Recruitment 2021 के माध्यम से पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट के कुल 3620 पदों पर भर्ती की जानी थी। इसके लिए उम्मीदवारों से 28 मई से 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।