UPPSC Prelims Result 2022 Out: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने स्टेट / अपर सबोर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2022 (प्रीलिम्स) का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह‌ अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

UPPSC Prelims Exam 2022: जून में हुई थी परीक्षा

आयोग द्वारा प्रिलिमनरी परीक्षा 12 जून 2022 को आयोजित की गई थी। वहीं, इस परीक्षा का आंसर की 16 जून को जारी किया गया था। ‌बता दें कि प्रिलिमनरी परीक्षा में 5964 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इन उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। मुख्य परीक्षा से संबंधित जानकारी तय समय के अंदर आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित कर दी जाएगी।

How to check UPPSC Combined State / Upper Subordinate Services Examination 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘ LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES(MAINS) EXAM-2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

UPPSC Prelims Result 2022: तीन लाख से अधिक परीक्षा में शामिल

आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 602947 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। ‌जबकि, परीक्षा में 329310 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में 384 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।