UPPSC Prelims Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने संयुक्त राज्य / ऊपरी अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 जून 2022 को किया जाएगा।

परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि को दो पालियों में किया जाएगा। पहली पाली में परीक्षा सुबह 9.30 बजे से सुबर 11.30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी। परीक्षा निर्धारित 28 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षार्थियों को केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ 2 पासपोर्ट साइज के फोटो और एक फोटो युक्त आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईटी भी लेकर जाना होगा। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षार्थियों को केंद्र पर पहुंचना होगा।

देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी।परीक्षा 2022 नंबरों की होगी और समय दो घंटे का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक काटे जाएंगे

UPPSC Prelims Exam 2022: इन शहरों में होगी परीक्षा

परीक्षा का केंद्र आगरा, गाजीपुर, ज्योतिबाफुले नगर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, शाजापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, वाराणसी, सीतापुर, मिजापुर, मथुरा, देवरिया और मऊ।

UPPSC Prelims Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-2/E-1/2022 COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES (P) EXAM-2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां रजिस्ट्रेशन नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।