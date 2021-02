UPPSC ने जारी किया रिजल्ट, 434 बने अफसर, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UPPSC PCS result 2019: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 17 फरवरी को अपने संयुक्त राज्य / ऊपरी अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2019 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए। 28 जनवरी से 4 फरवरी, 2021 के बीच आयोजित इंटरव्यू के बाद, 434 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। यूपीपीएससी मेन्स परीक्षा परिणाम 24 दिसंबर, 2020 को घोषित किया गया था, जिसमें 811 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया था। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देखी जा सकती है। UPPSC ने 22 से 26 सितंबर तक PCS Main 2019 परीक्षा आयोजित की थी।

अंतिम रूप से सफल घोषित जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख प्रोविजनल शब्द लिखा है वे निर्धारित समय में वांछित अभिलेख प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सचिव के अनुसार परिणाम से संबंधित प्राप्तांक एवं श्रेणीवार/पदवार कटऑफ अंक की सूचनाएं शीघ्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए इस संबंध में आरटीआई 2005 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यूपीपीएससी पीसीएस 2019 में मथुरा के विशाल सारस्वत ने टॉप किया है। प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी ने दूसरा, लखनऊ की पूनम गौतम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मुजफ्फरपुर (बिहार) के कुनाल गौरव ने चौथा और कांशीरामनगर की प्रियंका कुमारी ने पांचवां स्थान प्राप्त किया है। मऊ के अभिषेक कुमार सिंह छठवें, जौनपुर के सचिन सिंह सातवें, दिल्ली की नीलम यादव आठवें, वाराणसी के सिद्धार्थ पाठक नौवें और दिल्ली की विकल्प को 10वां स्थान मिला है।

How to check UPPSC PCS exam 2019 Result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘LIST OF SELECTED CANDIDATES IN COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी। इस फाइल में एक नोटिस दिया गया है। इसके अलावा इसमें उन कैंडिडे्टस के नाम भी दिए गए हैं जो सलेक्ट हुए हैं।