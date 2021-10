UPPSC PCS Prelims Answer Key 2021 जारी, ये है चेक करने का सही तरीका

प्रोविजनल आंसर की 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर 2 नवंबर, 2021 तक उपलब्ध होगी। यदि उम्मीदवारों को आंसर की के खिलाफ कोई आपत्ति है, तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

UPPSC PCS Prelims Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन प्रोविजनल सिविल सर्विस या यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर की 2021 आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर की 2021 आयोग द्वारा 24 अक्टूबर, 2021 को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी की गई है। परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अधिक जानकारी uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि प्रोविजनल आंसर की 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर 2 नवंबर, 2021 तक उपलब्ध होगी। यदि उम्मीदवारों को आंसर की के खिलाफ कोई आपत्ति है, तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट 2021 उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही घोषित किया जाएगा।

यूपीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों को आपत्तियां उठाते समय एक विशिष्ट प्रारूप का पालन करना चाहिए। आपत्तियां उठाते समय अभ्यर्थियों को अपना नाम, रोल नंबर, विषय, क्वेश्चन सीरीज नंबर देना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आपत्ति उठाने से पहले यूपीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना को पढ़ लें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे सहायक दस्तावेजों के साथ आयोग के कार्यालय में आपत्ति पेश कर सकते हैं।

How to Download UPPSC PCS Prelims Answer Key 2021

कैंडिडेट्स अपनी आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Click here to View Answer Key Sheet” का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नई विंडो खुल जाएगी। यहां आपको सीरीज Series A, Series B, Series C, Series D पर क्लिक करना होगा।

सीरीज सलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। यही आपकी आंसर की है। अब कैंडिडेट्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।