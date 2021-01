UPPSC PCS Marks 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर RO / ARO और संयुक्त राज्य / अपर सबऑर्डिनेट सर्विस (PCS) परीक्षा 2018 के मार्क्स जारी कर दिए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार जो Combined State / Upper Subordinate Services (PCS) Exam 2018 के लिए परीक्षा / इंटरव्यू में उपस्थित हुए हैं, वे UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट – uppsc.up.nic.in से अपने अंक देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने अंकों की जांच कर सकते हैं। अपने अंकों की जांच करने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या / जन्मतिथि सहित अपनी लॉगइन की जानकारी दर्ज करनी होगी।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर सक्रिय लिंक के साथ 25 जनवरी 2021 तक लिंक के साथ कट ऑफ / अंकों की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद उम्मीदवारों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।

UPPSC PCS Marks 2021 for Combined State / Upper Subordinate Services : इन स्टेप्स के जरिए देखें अपने मार्क्स

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद लिंक ‘ CLICK HERE TO DOWNLOAD MARKSHEET & CUTOFF FOR ADVT. NO-A-2/E-1/2018, COMBINED STATE /UPPER SUBORDINATE SERVICES EXAM-2018’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करनी होगी।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार की मार्कशीट उनके सामने होगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यदि विशेष उम्मीदवारों के लिए ओटीपी प्राप्त करने में कोई परेशानी है, तो वे अपना आईडी / क्रेडेंशियल दर्ज करके और नोटिफिकेशन पर बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं।

