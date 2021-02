UPPSC PCS Mains Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने ACF-RFO मेन्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने UPPSC PCS 2021 के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, वे अपना एडमिट कार्ड UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मेन्स लिखित परीक्षा 13 फरवरी, 2021 से 26 फरवरी, 2021 तक आयोजित की जाएगी।

UPPSC PCS Mains 2021 exam का आयोजन प्रयागराज जनपद, उत्तर प्रदेश लोक सभा कार्यालय, परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। यह एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी।

UPPSC PCS Mains 2021 Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद लिंक ‘ CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-1/E-1/2020 A.C.F.-R.F.O (MAINS.) EXAM-2020’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB,कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 5: उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ के लिए UPPSC PCS Mains 2021 Admit Card को डाउनलोड और प्रिंट करें।

UPPSC PCS Mains exam डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा। जिन अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है और डीएएफ भरा है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपना वैध पहचान पत्र, दो पासपोर्ट आकार की फोटो और UPPSC PCS Mains 2021 एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में ले जाना होगा।

